Zelenskiy diz à Europa que Rússia atacará outros países se Ucrânia perder

"Passar de uma União Europeia de 27 para uma de 35 criará muitos desafios internamente. Abriremos em Granada esse grande debate que nos levará a uma profunda reforma da União Europeia", disse Sánchez.

As discussões à margem do encontro desta quinta-feira se concentrarão nas crises entre Azerbaijão e Armênia e entre Sérvia e Kosovo, que se acenderam nas últimas semanas em meio aos esforços fracassados do bloco europeu na mediação.

As esperanças de uma primeira reunião entre os líderes do Azerbaijão e da Armênia desde a operação militar de Baku no mês passado para retomar o controle do enclave de Nagorno-Karabakh foram frustradas quando o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, decidiu não comparecer.

Muitos líderes da União Europeia condenaram a operação do Azerbaijão, que provocou o êxodo de mais de 100 mil armênios étnicos.

Outros, cientes de que Baku aumentou o fornecimento de gás para o bloco durante uma crise energética no ano passado, enfatizaram a necessidade de se concentrar em ajudar a Armênia a lidar com a crise humanitária imediata, além de fornecer apoio político e econômico.

(Reportagem adicional de Inti Landauro, Andreas Rinke, Anna Pruchnicka, Bart Meijer, Sudip Kar-Gupta e Marine Strauss)