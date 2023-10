Ações de Hong Kong sobem antes dos dados de emprego dos EUA e reabertura do mercado chinês

Os mercados do continente estão fechados esta semana e serão reabertos em 9 de outubro.

A próxima divulgação de dados da China para setembro deve mostrar fraqueza contínua nas vendas e investimentos imobiliários e recuperação do crescimento das vendas no varejo depois de uma base baixa, entre outros, disseram analistas do UBS em uma nota

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26%, a 30.994 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,58%, a 17.485 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.