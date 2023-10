Air France-KLM prepara terreno para batalha pela TAP, após acordo com SAS

As companhias aéreas nacionais da Europa têm enfrentado dificuldades para competir com as companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair e a Wizz Air, então grupos maiores, como a Lufthansa, a Air France-KLM e a IAG, entraram em cena para renová-las e salvá-las.

O acordo de terça-feira com a SAS, que viu a empresa de investimentos norte-americana Castlelake e a Air France-KLM entrarem como novos acionistas majoritários ao lado do Estado dinamarquês, foi outra mudança há muito esperada para uma das empresas mais antigas da Europa.

A Air France-KLM está assumindo apenas uma participação de 19,9% na SAS e pode ter influência limitada na reformulação da companhia aérea, que tem enfrentado dificuldades com a fragmentação em seus hubs dinamarquês e sueco.

Ainda assim, essa abordagem de manter certa distância pode ser atraente para a TAP. A Air France-KLM tende a permitir que as companhias aéreas nas quais investe mantenham suas operações e marcas.

A alemã Lufthansa e a anglo-espanhola IAG, outros prováveis concorrentes na batalha pela TAP, são conhecidas por fazer reestruturações mais profundas nas companhias aéreas que adquirem, simplificando as práticas comerciais e a marca.

"Dependerá das promessas que a Air France-KLM fizer para manter a marca viva, separada e manter as operações e conexões em Portugal", disse James Halstead, analista de aviação.