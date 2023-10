Alta dos rendimentos dos títulos torna trajetória da economia global para "pouso suave" acidentada

A causa - sejam os altos déficits do governo, a economia repentinamente túrgida da China ou a disfunção política no Congresso dos EUA - pode ser menos importante, no entanto, do que as implicações para um sistema financeiro mundial que parece estar caminhando para um "pouso suave" do surto de inflação pós-pandemia.

Os bancos centrais de todo o mundo aprovaram aumentos rápidos das taxas de juros em resposta à alta dos preços, e as autoridades durante o ciclo de aperto monetário saudaram o ajuste em grande parte suave nas condições financeiras globais como comprovação de uma melhor gestão monetária e fiscal em muitos países.

Porém, depois do que foi considerado "um verão de resiliência", os economistas do Goldman Sachs disseram que estão surgindo "rachaduras", já que os títulos soberanos dos mercados emergentes estão sob pressão devido ao aumento dos rendimentos dos Treasuries, a referência mundial livre de risco que atrai dinheiro de outros investimentos à medida que as taxas de juros sobem.

Esta semana, o rendimento do Treasury de 30 anos ultrapassou 5% pela primeira vez desde 2007. Embora tenha ficado rotineiramente acima desse nível durante os primeiros anos deste século, analistas dizem que a velocidade de seu aumento é digna de nota, especialmente porque ocorreu mesmo quando o Federal Reserve e outros bancos centrais sinalizaram que seus próprios aumentos de juros estão perto do fim.

"Deveria haver menos preocupação com o nível e mais com o ritmo da mudança", disse Gene Tannuzzo, chefe global de renda fixa da Columbia Threadneedle.

Os rendimentos de longo prazo dos EUA subiram cerca de 1 ponto percentual nos últimos três meses em comparação com um único aumento de 0,25 ponto na taxa de juros do Fed durante esse período. "Essa é uma taxa de variação que não pode ser sustentada e, se continuarmos a nos mover nessa direção, precisaremos ver uma ação do Fed" para atenuar o impacto, disse Tannuzzo.