Cervejaria Kaiser, do Grupo Heineken, é incluída em "lista suja" do trabalho escravo

Em nota, o Grupo Heineken esclareceu que foi "surpreendido" com a situação encontrada na transportadora Sider à época da fiscalização, e que a empresa não faz mais parte do quadro de prestadores de serviço do grupo. Desde então, disse a Heineken, foi desenvolvido uma plataforma de controle de terceirizados para verificar o cumprimento das questões trabalhistas.

"Sobre a inclusão da Cervejarias Kaiser, uma empresa do Grupo, na lista, estamos trabalhando ativamente para resolver a questão. Seguiremos dedicados, em parceria com o mercado, na construção de melhores processos e modelos de trabalho para que casos como esse não se repitam", afirmou.

A Reuters procurou também a Sider, mas não foi possível fazer contato nos telefones que constam no site da transportadora.

A Sider, que atua no interior de São Paulo, foi contratada pela Kaiser para fazer o transporte dos produtos da cervejaria. De acordo com a lei das terceirizações, a empresa contratante é responsável por "garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato".

A fiscalização dos auditores fiscais do trabalho, realizada em março de 2021, encontrou os motoristas contratados pela transportadora trabalhando em turnos de até 18 horas diárias e sem descanso semanal remunerado. Apesar de ter prometido alojamento, a empresa não forneceu espaço e os trabalhadores dormiam nos próprios caminhões em que trabalhavam, de acordo com a autuação.

A fiscalização descobriu ainda que a empresa cobrou, sem esclarecimentos aos trabalhadores, custos de nacionalização de documentos e registros para que os estrangeiros pudessem trabalhar no país. Os venezuelanos foram contratados através da Operação Acolhida, organizada pelo governo federal para tentar interiorizar imigrantes que entravam no Brasil através de Roraima, fugindo da crise no país vizinho.