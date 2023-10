EUA enfrentam resistência a plano de reforçar financiamento do FMI sem mudanças acionárias

“Aumentos de cotas sem realinhamento enfraqueceriam politicamente o Fundo”, disse uma autoridade brasileira à Reuters, acrescentando que o Brasil, a China e a Índia merecem um papel maior no FMI, proporcional à sua crescente estatura na economia global.

As cotas contribuídas pelos países membros em proporção ao seu poder de voto representam agora mais de 40% do poder de fogo de 1 bilhão de dólares do fundo, que foi sobrecarregado pelos anos da pandemia de Covid-19, inflação, impactos das mudanças climáticas e repercussões da guerra da Rússia na Ucrânia.

O resto do financiamento é constituído por promessas de capital de emergência e empréstimos bilaterais, fontes consideradas menos confiáveis.

O aumento das cotas permitiria aos países em desenvolvimento acessar empréstimos maiores e proporcionaria mais segurança do que os atuais acordos. O FMI argumenta que o aumento dos recursos é “vital” para salvaguardar a economia global contra choques futuros.

As cotas não são aumentadas desde 2010, uma medida que deu maior voz à China, ao Brasil e a outras economias de mercado emergentes em rápido crescimento, à custa dos países europeus.

Caso isso se repita, a China provavelmente veria o maior aumento, uma vez que controla apenas 6,08% do poder de voto do FMI, mas representa 18% do produto interno bruto global com base nas estimativas do próprio fundo. Os EUA são de longe o maior acionista do FMI, com 16,5% do poder de voto.