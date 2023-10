FMI e Banco Mundial se reúnem em meio a pressões de China e juros para economias emergentes

Argentina, Paquistão e Quênia estão no topo da lista de países que podem enfrentar um calote da dívida soberana, de acordo com a pesquisa de setembro do JPMorgan com investidores.

As reservas da economia argentina estão negativas e o país precisa pagar um empréstimo recorde de 44 bilhões de dólares do FMI, com uma eleição presidencial iminente em 22 de outubro.

O Fundo concedeu ao Paquistão um empréstimo ponte que deve ajudar o país até as eleições gerais de janeiro.

Os pagamentos da dívida externa das economias emergentes de alto rendimento totalizarão 30 bilhões de dólares em 2024. Grande parte do foco está no título de 2 bilhões de dólares do Quênia que vence em junho.

5. MOMENTO DA TURQUIA

Ancara ainda tem 2,5 bilhões de dólares reservados para emissões neste ano e, portanto, precisará recorrer aos mercados em breve. O ministro das Finanças, Mehmet Simsek, reuniu-se com investidores em Nova York, Washington e Londres nas últimas semanas, e se encontrará com alguns dos maiores gestores de ativos no Marrocos para divulgar a forte reviravolta de Ancara em direção a uma economia ortodoxa. Isso inclui 2.150 pontos-base de aumentos nos juros desde junho para combater a inflação, que está em 61,5%.