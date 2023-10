Governo alemão espera que economia encolha 0,4% em 2023, dizem fontes

Por Holger Hansen

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha espera que a economia encolha 0,4% neste ano devido à inflação alta, aos altos preços de energia e ao fraco comércio internacional, disseram fontes governamentais à Reuters nesta sexta-feira.

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, apresentará na quarta-feira as previsões do governo, que mostrarão que a economia deve crescer 1,3% no próximo ano e 1,5% em 2025, disseram as fontes.