Ibovespa recua após dados dos EUA reforçarem cenário de juros restritivos por mais tempo

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON perdia 6,63%, a 1,69 real, com papéis sensíveis a juros pressionados pela alta nas taxas dos contratos de DI, que seguia o movimento dos Treasuries. O índice do setor de consumo cedia 1,95%.

- MRV&CO ON caía 4,84%, a 8,65 reais, com papéis de construtoras também sofrendo com o avanço na curva de juros local. O índice do setor imobiliário recuava 2,11%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,69%, a 27,45 reais, e BRADESCO PN caía 2,15%, a 14,13 reais, também afetados pelo viés mais vendedor na bolsa diante dos receios sobre os juros nos EUA. Na contramão, BANCO DO BRASIL ON ganhava 1,53%, a 47,66 reais, e SANTANDER UNIT subia 0,97%, a 26,94 reais

- VALE ON tinha acréscimo de 0,74%, a 66,39 reais, resistindo à aversão a risco generalizada por causa dos dados dos EUA, enquanto segue sem o referencial dos preços do minério de ferro na China em razão de feriado no país asiático.

- PETROBRAS PN recuava 0,15%, a 32,68 reais, na contramão do movimento dos preços do petróleo no mercado externo, com o barril de Brent registrando variação positiva de 0,82%, a 84,76 dólares.