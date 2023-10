Poupança tem 3º mês seguido de saques líquidos em setembro, de R$5,8 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança teve em setembro o terceiro mês seguido de saques líquidos, embora tenha perdido força em relação ao valor registrado no mês anterior, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira.

A aplicação financeira mais procurada pelos brasileiros registrou retirada líquida de 5,835 bilhões de reais em setembro, contra saques de 10,075 bilhões de reais no mês anterior. Em setembro de 2022, houve saques de 5,903 bilhões de reais.

Em 2023, somente o mês de junho apresentou depósitos líquidos na poupança.