Governo de SP lança edital de projeto de trem de passageiros de R$13,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) -O governo do Estado de São Paulo lançou neste sábado edital do que chama de Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, um projeto de 13,5 bilhões de reais que pretende ligar a cidade de São Paulo a Campinas e que deve ir a leilão no final de fevereiro do próximo ano.

O governo estadual afirmou que o projeto, lançado anteriormente no governo de João Doria, foi tornado "mais atrativo" por meio de um aporte 42% maior do poder público para o empreendimento, somando 8,5 bilhões de reais.

Segundo a gestão liderada por Tarcísio de Freitas, parte dos recursos serão oriundos de empréstimo de 6,4 bilhões de reais firmado entre o governo de São Paulo e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).