De Guindos vê desaceleração da inflação, mas pede cautela do BCE devido à crescente incerteza

Portanto, ele pediu cautela "principalmente devido à evolução dos preços do petróleo, à depreciação do euro e à evolução dos custos unitários do trabalho".

O BCE elevou os custos dos empréstimos a níveis recordes em setembro para controlar os preços na área do euro, que ainda estão subindo a mais do que o dobro do ritmo previsto em sua meta, depois que o bloco foi atingido por preços mais altos de energia e problemas de fornecimento em 2022.

(Por Jesús Aguado e David Latona)