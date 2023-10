Demanda internacional por segurança é compensada por movimentos técnicos e dólar tem vaivém

As tropas israelenses ainda estavam lutando nesta segunda-feira para remover homens armados do Hamas, mais de dois dias depois que eles atravessaram a cerca de Gaza, e o Exército disse que em breve iria partir para ofensiva após a maior mobilização da história de Israel.

O país atacou o enclave palestino de Gaza no domingo, matando centenas de pessoas em retaliação a um dos maiores ataques já vistos por Israel, quando o Hamas matou 700 israelenses e sequestrou muitos outros.

"Olhando para o mercado, já vemos algumas consequências imediatas do ataque, como o aumento do preço do petróleo e maior aversão ao risco dos investidores", disse a Guide Investimentos em relatório a clientes.

"O maior risco para os ativos dos eventos que se desenrolaram no final de semana envolve o impacto inflacionário que ele pode causar, dado o aumento do preço de energia. No entanto, ainda está muito cedo para dizer que o ataque terá algum impacto prolongado no preço das commodities. De toda forma, cabe acompanhar a evolução do conflito, principalmente nesses primeiros dias, quando a incerteza ainda reina."

Como o dólar é considerado uma aposta segura em tempos de turbulência geopolítica ou econômica, o índice da divisa norte-americana frente a uma cesta de pares importantes avançava 0,20% nesta manhã, contaminando os movimentos cambiais ao redor do mundo.

Por outro lado, dando algum suporte para o real, o patamar elevado do dólar atraiu vendas de exportadores que aproveitam a alta da moeda para realizar lucros, disse Jefferson Rugik, presidente-executivo da Correparti Corretora.