Apesar de conflito em Israel, dólar fecha em baixa ante real em sintonia com exterior

Na B3, às 17:14 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,23%, a 5,1480 reais.

Os ataques do grupo palestino Hamas a Israel no sábado deixaram centenas de mortos e feridos, desencadeando reações dos israelenses que se estenderam por esta segunda-feira.

Nos mercados globais, os impactos foram percebidos em especial na alta firme do petróleo -- já que países do Oriente Médio estão entre os maiores produtores do mundo -- e no avanço inicial do dólar ante boa parte das demais divisas, com investidores procurando a proteção da moeda norte-americana.

Em paralelo ao movimento havia o receio de que, com o conflito no Oriente Médio, os preços do petróleo disparem, impulsionando a inflação global.

No Brasil, a busca por proteção manteve o dólar no terreno positivo durante boa parte da sessão, embora o avanço ante o real fosse limitado. Profissionais citaram um movimento de venda de moeda por parte de exportadores quando as cotações estavam mais altas, o que segurava os preços. Ainda assim, no início da tarde o viés principal para o dólar era positivo, em sintonia com a alta da divisa dos EUA no exterior.

No meio da tarde, o cenário começou a mudar. Chamaram a atenção comentários do vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, de que o crescimento do emprego é uma "coisa boa" no contexto do arrefecimento da demanda e da melhoria da oferta de mão de obra. Segundo Jefferson, um mercado de trabalho resiliente nos EUA levou a um gasto do consumidor mais forte do que ele esperava.