EXCLUSIVO-Siemens Energy avalia fechar fábricas e escritórios na divisão eólica, dizem fontes

As medidas, que provavelmente causarão novas demissões, têm como objetivo proporcionar alívio de longo prazo para a Siemens Gamesa, terceirizando a produção de alguns componentes-chave, como as pás, a fim de aumentar as margens, disseram as pessoas.

O presidente-executivo da Siemens Energy, Christian Bruch, está sob pressão para apresentar um plano de recuperação convincente para a Siemens Gamesa, depois de detalhar problemas de longo alcance apenas alguns meses depois de a Siemens Energy assumir o controle total da divisão.

Bruch disse em agosto que a Siemens Gamesa priorizaria a lucratividade e a estabilidade em detrimento do crescimento, sugerindo que uma carteira de pedidos cheia precisava levar a lucros saudáveis.

Os detalhes da reestruturação da divisão poderão ser revelados em novembro, quando a Siemens Energy deverá divulgar os resultados anuais e realizar uma reunião com mercado de capitais, disseram as pessoas.

Nenhuma decisão final foi tomada e os detalhes do programa de reestruturação ainda podem mudar, disseram as fontes.

Um porta-voz fez referência aos comentários feitos por Bruch em agosto, quando o executivo disse que o mais importante era estabilizar a Siemens Gamesa e que a Siemens Energy estava analisando todas as opções.