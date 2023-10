Petrobras mitigará impactos de conflito em Israel nos preços de combustíveis, diz CEO

"Nas próximas semanas não deve haver solução", disse Prates, acrescentando que, embora Israel não seja um grande produtor de petróleo, deve haver "muita especulação" a respeito dos efeitos do conflito sobre os grandes produtores.

Mas o conflito no Oriente Médio veio após os preços do petróleo terem registrado na semana passada o maior recuo semanal desde março, com o Brent caindo 11%, devido a preocupações de que as taxas de juros persistentemente elevadas iriam abrandar o crescimento global e prejudicar a demanda por combustível.

Cálculos da consultoria StoneX, por volta do meio dia desta segunda-feira, apontavam que o preço da gasolina vendida pela Petrobras nas refinarias precisaria ser ainda reduzido em cerca de 2,2% para atingir a paridade de preços de importação, enquanto o diesel precisaria de um aumento de 10,6%.

Mas o head na área Petróleo, Gás e Renováveis da StoneX, Smyllei Curcio, alertou que há uma certa restrição do diesel no mercado internacional, o que tem mantido o "crack spread" do diesel, um indicador para margens de lucro do refino, em alta.

"Hoje vimos o mercado ainda curto em diesel e isso mantém os 'cracks' fortes, acredito que a defasagem deva crescer no curto prazo", disse Curcio.

Em nota, o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) apontou em análise que o mercado de petróleo vai continuar a sua trajetória de volatilidade iniciada com a pandemia, acelerada com a guerra entre Rússia e Ucrânia e agora com o ataque do Hamas a Israel.