Produção industrial da Alemanha cai em agosto e provoca temores de recessão

A nova queda na produção industrial alemã em agosto foi impulsionada por componentes voláteis, disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics.

Entretanto, ela continuou a esperar que as altas taxas de juros e a queda da demanda levem a uma nova contração da produção industrial alemã nos próximos meses.

"Essa é uma das razões pelas quais estamos prevendo uma contração do PIB alemão tanto no terceiro quanto no quarto trimestre deste ano", disse Palmas. Duas contrações consecutivas do PIB são definidas como uma recessão técnica.

O escritório de estatísticas revisou os dados de produção de julho para um declínio de 0,6% na comparação mensal, depois de divulgar anteriormente uma queda de 0,8%.

Uma queda de 2,4% na produção do setor de construção em relação ao mês anterior, um declínio de 6,6% na produção de energia e uma queda de 2,3% na fabricação de máquinas e equipamentos prejudicaram o desempenho geral em agosto, mostraram os dados.

Em contrapartida, o crescimento da produção no setor automotivo teve um impacto positivo, registrando uma expansão de 7,6% no mês.