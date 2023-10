Estoques no atacado dos EUA caem em agosto pelo 6º mês, vendas aumentam

Economistas preveem que os estoques das empresas impulsionem o PIB no terceiro trimestre. O investimento em estoques privados foi neutro para o PIB no segundo trimestre, depois de terem exercido um grande peso nos três primeiros meses do ano.

As estimativas de crescimento para o terceiro trimestre chegam a uma taxa anualizada de 4,9%. A economia cresceu em um ritmo de 2,1% no trimestre de abril a junho. As empresas estão administrando cuidadosamente os estoques em meio às expectativas de uma demanda mais fraca devido à taxa de juros mais alta.

Os estoques de veículos automotores no atacado subiram 2,1% em agosto, depois de terem aumentado 0,3% em julho. As greves do sindicato United Auto Workers na General Motors, na Ford Motor e na Stellantis, controladora da Chrysler, podem pressionar o fornecimento de veículos.

Houve reduções nos estoques atacadistas de móveis, equipamentos de informática, metais, vestuário, papel e medicamentos, produtos químicos e produtos elétricos. Porém, os estoques de ferramentas aumentaram, assim como os de máquinas, petróleo e mantimentos.

Excluindo automóveis, os estoques no atacado caíram 0,4% em agosto. Esse componente entra no cálculo do PIB.

As vendas no atacado aumentaram 1,8% em agosto, o maior aumento desde junho de 2022, após um aumento de 1,2% em julho.