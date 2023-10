FMI vê apoio para financiamento maior e quer prazo para mudanças acionárias

Georgieva afirmou durante o evento privado, que contou com a presença da Reuters, que ela prioriza um aumento nos recursos das cotas na reunião em Marrakech para garantir que o FMI tenha recursos de empréstimo suficientes para lidar com outra possível crise econômica global de grande escala.

"Se não conseguirmos o aumento da cota, nossa capacidade relativa de enfrentar futuros choques diminuirá", disse Georgieva. "Acho que seria bom ter um prazo para a fórmula, porque sem mudar a fórmula, estamos presos."

Um porta-voz do FMI confirmou que ela se referiu a um prazo para ajustar a estrutura acionária.

"Uma decisão sobre o realinhamento das cotas de participação é uma decisão dos membros, e os membros estão discutindo a necessidade de uma nova fórmula de cotas", disse o porta-voz em um comunicado enviado por email. "Enquanto as discussões estão em andamento, estamos vendo um apoio significativo surgindo para um aumento igualitário."

Os Estados Unidos argumentam a favor desse aumento, que faria com que os países membros contribuíssem com mais fundos na mesma proporção de suas participações atuais.

As contribuições de cotas, que se baseiam no poder de voto, agora representam mais de 40% do poder de empréstimo de 1 trilhão de dólares do Fundo, que foi desgastado por anos de Covid-19, inflação, choques climáticos e repercussões da guerra da Rússia na Ucrânia.