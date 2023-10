Yellen diz que Banco Mundial precisa de "mudança cultural" para mobilizar melhor capital privado

Por Andrea Shalal

BEN GUERIR, MARROCOS (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta terça-feira que o Banco Mundial fez progressos na reforma de suas operações para enfrentar melhor a mudança climática e outros desafios globais, mas ainda precisa de uma "mudança cultural" para mobilizar o capital do setor privado.

Yellen, falando na Universidade Politécnica Mohammed VI em Ben Guerir, no Marrocos, disse que os membros do banco vão endossar esta semana uma nova visão "para acabar com a pobreza em um planeta habitável" e que seu novo presidente, Ajay Banga, está transformando a evolução prevista do banco em ação.