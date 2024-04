Crise entre os Poderes impacta a agenda econômica da semana

Na ação do STF, o governo pediu a suspensão da validade da lei alegando que para a criação de despesa obrigatória, é necessária a avaliação do impacto orçamentário da medida, o que não teria ocorrido, no entendimento do governo e do ministro que acatou a tese.

Apesar da decisão temporária de suspender os efeitos da lei, a tendência é que Congresso e Executivo voltem a debater o tema politicamente para que se encontre um novo caminho: uma mudança nas desonerações com data para acabar e com fontes determinadas de financiamento. Esses recursos poderiam vir, por exemplo, dos dividendos extraordinários da Petrobras para cobrir o espaço aberto em 2024. De 2025 para frente será necessária outra fonte de financiamento.

Quais são os possíveis impactos da crise em outros temas que serão debatidos nesta semana?

Perse: Está marcada para esta terça-feira (30) a votação no Senado da redução do programa de socorro ao setor de Eventos, o Perse. A relatora no Senado, Daniella Ribeiro (PSD-PB), pretende incluir a correção pela inflação no custo de R$ 15 bilhões do programa até o fim de 2026. A mudança no texto aumenta o impacto fiscal em relação ao que havia sido acordado com a Câmara, em um revés para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com a piora no clima em função da desoneração ficou mais difícil para o governo negociar pontos do seu interesse.

Outro ponto é que a ideia era aprovar o projeto no último dia de abril e sancionar o texto. Desta forma, parte das cobranças dos impostos já voltariam a ser feitas sobre o mês de maio (no entendimento de que a noventena já foi cumprida com a edição da MP 1202).

Mudança no arcabouço fiscal: A CCJ do Senado vai se reunir nesta terça-feira (30) e irá analisar o projeto de lei que altera o arcabouço fiscal para permitir a antecipação de um crédito de cerca de R$ 15 bilhões.