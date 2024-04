Do trator rosa à Embrapa: Agrishow evidencia aumento de mulheres no campo

Esse movimento se reflete, segundo a presidente, no aumento da busca por capacitação feminina. "Educação é um diferencial para todos nós, homem ou mulher, e faz com que a gente possa galgar mais oportunidades na nossa carreira, seja no mundo corporativo, na propriedade rural ou em uma empresa da agroindústria. E vejo que isso hoje aumentou muito", diz a líder da Embrapa.

Massruhá afirma que dentro da agência cerca de 30% da equipe é formada por pesquisadoras. "Na gestão, temos mais ou menos 25% de mulheres, e isso tem aumentado. Quando eu comecei, na gestão eram 5% a 6%. As mulheres hoje se preparam, então têm condição como qualquer outro e a gente pode estar onde quiser, literalmente", diz a presidente.

Ter que mostrar "mais serviço" que os homens para obter o mesmo cargo e mater um nível de autocobrança excessivo são, para Massruhá, uma das grandes dificuldades, mas que podem ser superadas com abertura de oportunidades e representatividade. "Mulheres têm que puxar outras mulheres. Incentivá-las, para visualizar. E, pra mim, é um orgulho muito grande ser presidente da Embrapa, que é uma empresa referência em agricultura tropical. Eu fiz toda minha carreira, estou ali pelo reconhecimento da minha trajetória na empresa, isso me dá um orgulho muito grande e espero que outras colegas também venham somar para sermos ainda mais mulheres atuando no agro", diz.

Influencers agro

A engenheira agrônoma e comunicadora Michele Guizini tem 225 mil seguidores no Instagram e é uma das influencers embaixadoras da Agrishow 2024. De família de pecuaristas do Mato Grosso, ela cria conteúdos sobre o dia a dia no campo há 11 anos e diz que, apesar de 58% de seu público digital ser de mulheres, tem uma boa aceitação do público masculino. "As mulheres estão cada dia mais buscando se profissionalizar e conquistando seu espaço no setor. [Além disso] a informação precisa ser repassada e isso não depende de gênero. Tenho muitos amigos homens, produtores rurais que me acompanham e apreciam meu trabalho", conta a influencer. Guizini faz propaganda de empresas do setor do agronegócio que querem se aproximar das mulheres, como a fabricante de máquinas e equipamentos New Holland, que criou uma campanha com o mote "É tempo de mulher".

Serviço: A programação completa do "Agrishow para Elas" está disponível no link https://www.agrishow.com.br. No mesmo endereço, é possível encontrar os endereços das redes sociais de sete mulheres influencers digitais que falam sobre o agronegócio e foram escolhidas como embaixadoras desta edição da feira.