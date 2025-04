Por que Bolsa de Tóquio suspendeu negociações? Veja o que é circuit breaker

O Japão acionou hoje o mecanismo conhecido como circuit breaker após a Bolsa de Tóquio desabar, no primeiro dia útil após entrar em vigor o 'tarifaço' do presidente americano, Donald Trump.

Como funciona o circuit breaker

O circuit breaker é um mecanismo de proteção adotado por bolsas de valores em todo o mundo. Ele interrompe temporariamente os pregões em momentos de queda acentuada, oferecendo um respiro ao mercado e evitando reações impulsivas.

No Brasil, a B3 aplica o sistema em três estágios, com base na variação do Ibovespa. Se a queda atinge 10%, as negociações param por 30 minutos. Se o índice recuar 15%, a suspensão dura uma hora. Em caso de perda de 20%, a interrupção pode ser por tempo indeterminado.