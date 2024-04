Cláudio Castro descarta moratória, mas diz que dívida do Rio é 'impagável'

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), descartou a possibilidade de decretar a moratória, mas afirmou que a dívida do estado com a União é impagável. A declaração foi dada nesta segunda-feira (29), em entrevista à CNN.

O que aconteceu

Dívida é calculada em R$ 191 bilhões. Castro pediu uma liminar ao STF (Supremo Tribunal Federal) para suspender o pagamento até a repactuação do débito. O estado paga parcelas de cerca de R$ 800 milhões por mês ao governo federal. O ministro Dias Toffoli foi definido como relator.

Governador questiona metodologia e o avanço do estoque da dívida. À CNN, Castro argumentou que os estados do Sul e do Sudeste abocanham 70% do PIB (Produto Interno Bruto), 80% da arrecadação. Mas, em contrapartida, contabilizam 93% das dívidas dos estados com a União. Ele pede a revisão da cobrança para se chegar a um valor justo.