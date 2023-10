Autoridades do BCE veem possibilidade de que altas nos juros possam ter acabado

"De modo geral, fizemos progressos importantes para que a inflação volte à meta, mas ainda temos um caminho longo e sinuoso pela frente", disse o presidente do banco central da Holanda, Klaas Knot, em uma conferência em Marrakech, no Marrocos.

"Acredito que a política neste momento está em uma boa posição... permaneceremos vigilantes e estamos prontos para ajustar ainda mais os juros se o processo de desinflação for interrompido."

Pablo Hernández de Cos, presidente do banco central da Espanha, disse que até mesmo a inflação subjacente, uma das principais preocupações de alguns, tem desacelerado -- portanto, a manutenção dos juros por algum tempo, antes dos cortes, é um cenário plausível.

De Cos disse que os preços de mercado pareciam sugerir que os investidores entenderam a mensagem do BCE e consideraram sua trajetória de política econômica confiável.

"Eles estão interpretando bem que pode ser necessário que a taxa atual permaneça nesse patamar por tempo suficiente, mas eles também esperam que os juros diminuam, o que, para mim, é uma espécie de confiança do mercado de que cumpriremos nosso mandato", disse De Cos em um evento separado em Marrakech, onde o encontro anual do Banco Mundial e do FMI está ocorrendo nesta semana.

Os mercados preveem juros estáveis até meados de 2024, antes de cortes modestos no segundo semestre do próximo ano.