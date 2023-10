Campos Neto repetirá comunicação do Copom em reunião do FMI, mas com aceno a risco geopolítico, mostra apresentação

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai repetir nas reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) no Marrocos a comunicação do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), mostrou uma apresentação divulgada nesta quarta-feira pela assessoria de imprensa da autarquia, que trouxe também o reconhecimento de novos riscos geopolíticos.

No documento, preparado para encontros com investidores durante as reuniões do FMI em Marrakech, Campos Neto mostrou a indicação vista no comunicado e na ata do último Copom, de que "o contexto atual, caracterizado por uma fase em que o processo desinflacionário tende a ser mais lento e com reancoragem parcial das expectativas de inflação, exige serenidade e moderação na condução da política monetária".

Ele citou ainda na apresentação a avaliação feita na ocasião pelo BC de que novas reduções da mesma magnitude devem ser apropriadas se o cenário evoluir conforme o esperado, embora a magnitude total do ciclo de afrouxamento ainda não esteja definida.