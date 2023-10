Copel ficará fora do leilão de transmissão de dezembro, busca elevar contratação de energia

A renovação das hidrelétricas está no foco dos esforços da Copel no momento, uma vez que as usinas representam parte relevante de seu parque gerador -- 60% da capacidade instalada total da companhia -- e serão uma importante via de geração de valor.

Diante disso, no momento a companhia tende a se manter fora do leilão de transmissão marcado para dezembro, que será o maior da história em volume de investimentos, e de negociações para aquisição de novos ativos de geração, afirmou o superintendente de RI.

"Os leilões (de transmissão) de curtíssimo prazo provavelmente a companhia não participe, pelo mesmo motivo da geração, a gente precisa renovar as concessões. Mas no médio prazo, a companhia tende a participar dos leilões e continuar crescendo nesse ramo (da transmissão)", disse o executivo.

Em paralelo, a Copel também está buscando elevar a contratação de energia de suas usinas de geração, especialmente em produtos de prazo mais curto, considerando a conjuntura de preços baixos da energia no Brasil.

"Precisamos ter um pouco de paciência para contratar (energia), principalmente quando falamos a partir de 2025, 2026, 2027, para entendermos melhor o comportamento e a tendência de preços... O que temos feito, estamos tentando contratação de prazo mais curto nesse momento, exatamente para não fixar um preço baixo por muito mais tempo".

Mello afirmou ainda que o balanço de energia da Copel para 2024 já está praticamente todo contratado, mas que os volumes disponíveis para venda começam a aumentar significativamente em 2025.