Ford e Hyundai recorrem à fornecedora italiana da Tesla

As carrocerias dianteiras e traseiras produzidas por gigapresses são combinadas com as baterias dos veículos elétricos formando um chassi de três peças.

Uma gigapress 6.100' que produz uma força de prensa de mais de 6 mil toneladas, com a marca Ford impressa nela, foi montada e estava sendo testada na fábrica da Idra em Travalgiato, perto de Brescia, no norte da Itália, durante um evento do setor organizado pela empresa na terça e quarta-feiras.

Uma prensa ainda maior, a 9.000, o maior e mais novo modelo da Idra -- do tamanho de uma casa pequena ou de uma quadra de tênis -- estava sendo testada nas proximidades, mas sem o nome do cliente impresso nela.

Uma fonte próxima ao assunto, no entanto, disse que o equipamento seria enviado ao grupo Hyundai, acrescentando que tanto ele quanto o modelo da Ford serão usados inicialmente apenas para fins de pesquisa e desenvolvimento.

A fonte disse que a Idra também está prestes a assinar um contrato de fornecimento de duas prensas 9.000 com uma montadora premium na Europa, o primeiro contrato da Idra com um grupo europeu.

Seis gigapresses estão surgindo agora como o padrão para uma produção anual de 500 mil veículos, acrescentou a fonte.