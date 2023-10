Goldman Sachs vende GreenSky para consórcio liderado pela Sixth Street

A poderosa instituição de Wall Street comprou a GreenSky no ano passado em um acordo avaliado em 1,7 bilhão de dólares. A venda é o mais recente passo do Goldman para reduzir suas operações de varejo e se concentrar novamente em suas áreas tradicionais, bancos de investimento e "trading".

"Essa transação demonstra nosso progresso contínuo em estreitar o foco de nossos negócios de consumo", disse o presidente-executivo do Goldman, David Solomon, em comunicado.

Embora a GreenSky seja um "negócio atraente", disse Solomon, o banco está focado em expandir suas atividades de financiamento em bancos e mercados, enquanto busca obter mais receitas e comissões de sua unidade de gestão de ativos e patrimônio.

A despesa sobre os ganhos equivale a cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com cálculos da Reuters com base nos papéis em circulação do Goldman Sachs.

O Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto, disse que o negócio equivale a "algo em torno" de 500 milhões de dólares. O Goldman Sachs se recusou a comentar sobre o preço.

O consórcio de compradores liderado pela Sixth Street também inclui fundos e contas gerenciadas pela KKR, Bayview Asset Management e CardWorks, disse o Goldman em comunicado. O negócio também recebeu "apoio significativo" da Pacific Investment Management Co e financiamento estratégico da CPP Investments.