Tribunal do Cade aprova compra de unidade da Nestlé no Brasil pela Lactalis com restrições

Criada em 2003, a DPA afirma ser a maior empresa de iogurtes, sobremesas lácteas e requeijão do Brasil, detendo marcas como Chambinho, Molico e Chandelle. O negócio foi anunciado no final do ano passado, com a imprensa local citando valor de 700 milhões de reais. A DPA tem duas fábricas, uma em Pernambuco e outra em São Paulo.

Enquanto isso, no Brasil, a Lactalis possui 13 marcas, incluindo Parmalat, Batavo, Itambé e Poços de Caldas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)