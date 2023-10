Wall Street avança após ata do Fed

Por Sinéad Carew e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta após a sessão agitada desta quarta-feira, depois que a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve mostrou cautela entre as autoridades de política monetária, o que ajudou a alimentar as esperanças dos investidores de que os juros permaneceriam estáveis.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,43%, para 4.376,80 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,71%, para 13.659,68 pontos. O Dow Jones subiu 0,17%, para 33.796,57 pontos.