Líder da OMC alerta para "impacto muito grande" ao comércio, se conflito Israel-Hamas se expandir

MARRAKECH, Marrocos - A líder da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okono-Iweala, disse que torce para que o conflito entre Israel e o Hamas termine rapidamente, alertando que ele pode ter um “impacto muito grande” em um fluxo comercial global já enfraquecido, se for expandido pela região.

Okonjo-Iweala, no Marrocos para a reunião anual desta semana do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, disse que a violência no Oriente Médio pode acrescentar fatores que estrangulam o crescimento comercial, incluindo taxas de juros, um mercado imobiliário chinês tenso e a guerra da Rússia na Ucrânia.

“Esperamos que acabe logo e seja contido. Nosso maior medo é se for expandido porque isso então teria um grande impacto no comércio”, disse, em entrevista. “Todos estão pisando em ovos e torcendo pelo melhor”.