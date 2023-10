Lula faz apelo por corredor humanitário para saída de Gaza em telefonema com presidente de Israel

O governo brasileiro enviou nesta quinta-feira a sexta aeronave para repatriação de brasileiros em Israel. Mais cedo, o Itamaraty informou que o segundo voo de repatriação, com 214 passageiros, pousou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira, e que um terceiro havia decolado de Tel Aviv, em Israel, com 69 passageiros e uma criança de colo, com mais dois voos previstos até domingo.