Produção de petróleo bruto dos EUA atinge recorde após lenta recuperação da pandemia

Por Stephanie Kelly

(Reuters) - A produção de petróleo bruto dos EUA subiu para um recorde de 13,2 milhões de barris por dia na semana passada, mostraram dados do governo nesta quinta-feira, superando o pico anterior estabelecido em 2020, antes que a pandemia do coronavírus dizimasse a demanda global de petróleo.

A produção no maior produtor de petróleo do mundo se recuperou lentamente nos últimos três anos, pois as empresas usaram lucros recordes para aumentar os dividendos e recompras de ações em vez de gastar para aumentar rapidamente a perfuração e a produção.