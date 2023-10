Ações da China caem com demanda doméstica ainda sob pressão

Na semana, o CSI300 perdeu 0,7%, enquanto o Hang Seng aumentou 1,7%.

Os preços ao consumidor da China ficaram estáveis em setembro, enquanto os preços de fábrica encolheram em um ritmo mais lento, mostraram dados oficiais nesta sexta-feira, indicando que as pressões deflacionárias persistem na economia.

Os dados sugeriram que a demanda doméstica da China e, portanto, a recuperação econômica, ainda não é sólida e precisa de mais apoio oficial, escreveram analistas do UBS em uma nota.

As ações do setor de consumo caíram de modo geral, com as ações de bebidas e turismo liderando o declínio.

Enquanto isso, as exportações da China em setembro encolheram 6,2% em relação ao ano anterior, enquanto as importações também caíram 6,2%, ambas recuando em um ritmo mais lento. Os dados de exportação foram melhores do que a previsão da pesquisa da Reuters de uma queda de 7,6%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,55%, a 32.315,99 pontos.