Aumento de aportes ao FMI apoiado pelos EUA é "bastante provável", diz Yellen

Pelo plano apoiado pelos EUA, cada país membro do FMI contribuiria para um aumento das cotas proporcionalmente às suas atuais participações, a fim de aumentar o poder de empréstimo do Fundo. As decisões sobre como mudar a fórmula de participação do FMI seriam deixadas para uma data posterior.

A China e outros grandes mercados emergentes, incluindo o Brasil e a Índia, têm clamado por mais ações e influência no FMI.

Yellen disse que discutiu a questão das cotas na sexta-feira com o presidente do Banco Popular da China, Pan Gongsheng.

“Acho que eles sentem que, com base no tamanho e no papel da China na economia global, deveriam ter uma cota maior”, disse Yellen. "Defendemos que não podemos apoiar um realinhamento ad hoc das cotas-partes, que acreditamos que a fórmula precisa ser revista."

(Por David Lawder)