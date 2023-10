Dólar sobe na volta do feriado com ajuste a dados de inflação dos EUA

Os preços ao consumidor da China vacilaram e os preços de fábrica encolheram um pouco mais do que o esperado em setembro, com ambos os indicadores mostrando pressões deflacionárias persistentes na segunda maior economia do mundo.

Na última sessão no mercado doméstico, na quarta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0503 reais na venda, em baixa de 0,12%. No acumulado das últimas quatro sessões completas, a moeda teve queda de 2,30%, refletindo recuperação do apetite por risco global na esteira de comentários mais brandos de autoridades do Federal Reserve, que no entanto tiveram efeito apenas passageiro no humor do mercado.