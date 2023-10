Dólar tem leve baixa após salto da véspera por dados de inflação dos EUA

"Os dados manterão o Fed em alerta", disse Nicholas Van Ness, economista do Credit Agricole CIB para os EUA.

"Embora nosso cenário base continue sendo uma pausa prolongada que se estenda até 2024, outras surpresas nos próximos relatórios de inflação e de emprego podem deixar um aumento em aberto para dezembro (ou depois)", acrescentou Van Ness.

O índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,04%, a 106,470, e, apesar da leve baixa, permanecia perto da marca de 106,64 atingida mais cedo, o nível mais alto em uma semana. A moeda subiu 0,8% na quinta-feira, seu maior salto diário desde 15 de março.

O aumento do dólar na quinta-feira fez com que o iene voltasse para o sensível nível de 150, tocado brevemente na semana passada, antes de se fortalecer acentuadamente, o que levou alguns a acreditar que as autoridades estavam intervindo no mercado de câmbio.

A moeda japonesa estava em 149,60 por dólar nesta sexta-feira, mantendo os investidores em alerta caso a moeda se enfraqueça ainda mais.

O euro tinha alta de 0,07%, a 1,0533 dólar.