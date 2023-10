Governo reforça combate a incêndios no Amazonas em meio a "emergência climática"

(Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta sexta-feira que o governo federal vai disponibilizar mais de 300 brigadistas e duas aeronaves adicionais para o auxílio no combate a incêndios no Amazonas, em meio à grande seca que atinge o Estado e tem provocado uma densa nuvem de fumaça sobre a capital Manaus.

Marina fez um apelo para que as pessoas parem de atear fogo na floresta amazônica, enquanto o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que quem incendiar deliberadamente áreas privadas terá seus imóveis embargados e não poderá mais obter financiamento.

“Não existe fogo natural na Amazônia, ou é criminoso ou é desmatamento”, disse Marina em entrevista coletiva em Brasília ao lado de Agostinho e outras autoridades do governo federal que lidam com a questão das queimadas. "Há ateamento de fogo em áreas privadas e públicas de forma criminosa".