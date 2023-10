Haddad defende "multilateralismo do Século 21" em Marrakech e diz que Brasil colocou a casa em ordem

"As instituições financeiras internacionais precisam ser mais ambiciosas e representativas da realidade mundial no nível político, e mais poderosas, ágeis e eficientes no nível técnico", acrescentou em seu discurso feito em inglês, mas cuja versão em português foi divulgada pelo ministério.

Na quarta-feira, Haddad já havia defendido em declaração em Marrakech uma ampliação da participação acionária de países em desenvolvimento no Fundo Monetário Internacional para espelhar a atual realidade econômica global, afirmando haver membros sub-representados no organismo.

Ao longo do encontro, no entanto, aumentou o apoio à proposta dos Estados Unidos de uma ampliação dos aportes dos países ao FMI sem mudanças na participação acionária do Fundo -- que favoreceriam também a China --, com França, Reino Unido e Bélgica entre os países que se manifestaram a favor dessa solução.

"Precisamos urgentemente melhorar as nossas instituições financeiras internacionais, fazer com que os mais ricos paguem sua justa cota de impostos, tratar do problema da dívida em um número crescente de países da África, Ásia e América Latina, e, de maneira eficiente, mobilizar recursos públicos e privados para uma economia global mais verde e sustentável", disse Haddad.

Ao apresentar as prioridades do Brasil para o período em que presidirá temporariamente o G20, bloco que classificou como "talvez o único fórum global com capacidade para promover o multilateralismo do Século 21", Haddad afirmou ainda que o combate à fome e a inclusão social também estarão no topo da agenda brasileira para o G20 em 2024.

"Em primeiro lugar, o Brasil trabalhará para promover a inclusão social e combater a fome em todo o mundo. Em segundo lugar, propomos um foco específico na transição energética e no desenvolvimento sustentável levando em conta todos os seus três pilares -- social, econômico e ambiental. Em terceiro e último lugar, queremos avançar na reforma das instituições de governança global", elencou.