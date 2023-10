Importações de minério de ferro pela China caem 4,9% em setembro ante agosto

No entanto, os volumes no mês passado aumentaram 1,47% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

"A tendência geral está em linha com as expectativas, mas os volumes totais importados no mês passado são maiores do que o esperado", disse Pei Hao, analista da corretora internacional FIS, com sede em Xangai.

As margens mais baixas do aço diminuíram o interesse de compra de cargas marítimas com entrega em setembro, acrescentou Pei.

Apenas cerca de um terço das usinas siderúrgicas chinesas pesquisadas estavam operando com lucro no final de setembro, abaixo da metade no final de agosto, segundo dados da consultoria Mysteel.

Espera-se que a tendência de queda continue em outubro, com os embarques da Austrália e do Brasil, os dois principais fornecedores de minério de ferro, já tendo caído no início do mês, de acordo com os analistas.

"As importações de minério de ferro da China em outubro estão estimadas em cerca de 99 milhões de toneladas, devido à queda da demanda, refletida na menor produção de metais quentes, já que algumas usinas nas regiões ocidentais cortaram a produção de aço devido a perdas", disse Cai Yongzheng, diretor do Jiangsu Fushi Data Research Institute, com sede em Nanjing.