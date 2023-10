Inflação atingiu pico na Alemanha, diz presidente do Bundesbank

Nagel disse que agora é importante analisar o impacto da política monetária sobre a economia, mas acrescentando: "De modo geral, estou satisfeito com o desempenho da política monetária."

O impacto da crise energética, combinado com as altas taxas de juros e a fraca demanda global por exportações, pesou sobre a maior economia da Europa, que deve encolher 0,4% este ano, de acordo com uma previsão do governo.

(Por Andrea Shalal)