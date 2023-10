Isenção tarifária do Egito favorece exportação de frango do Brasil, diz ABPA

SÃO PAULO (Reuters) - A suspensão da tarifa do Egito para a importação de carne de frango favorecerá o fluxo dos embarques de produtos brasileiros para o mercado do norte da África, afirmou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) nesta sexta-feira.

Conforme comunicado divulgado pelo governo egípcio nesta semana, a suspensão da tarifa MFN (válida para todos os países), que era de 30%, foi zerada pelo período de seis meses para frango inteiro -- principal produto enviado pelo Brasil para este mercado.

O Brasil é o principal fornecedor do produto para o mercado egípcio, com mais de 90% de participação sobre as importações do país do norte africano.