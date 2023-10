Maiores bancos dos EUA têm lucro maior, mas mostram cautela adiante

O JPMorgan e o Wells Fargo, o primeiro e o quarto maiores bancos dos EUA, respectivamente, também aumentaram suas perspectivas para a NII.

Os bancos, entretanto, mostraram-se cautelosos em relação às perspectivas econômicas.

"Atualmente, os consumidores e as empresas dos EUA permanecem saudáveis de modo geral, embora os consumidores estejam gastando seu excesso de caixa", disse Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan.

O Wells Fargo disse que está observando o aumento de baixas contábeis, em sua carteira de cartões de crédito.

"Embora a economia tenha continuado resiliente, estamos vendo o impacto da desaceleração da economia, com os saldos dos empréstimos diminuindo e as baixas contábeis continuando a se deteriorar modestamente", disse o presidente-executivo do Wells Fargo, Charlie Scharf.

A presidente-executiva do Citi, Jane Fraser, disse que estava observando uma desaceleração contínua nos gastos dos consumidores, indicando "clientes cada vez mais cautelosos".