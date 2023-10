Preços ao consumidor da China têm estabilidade em setembro; deflação nas fábricas persiste

PEQUIM (Reuters) - Os preços ao consumidor da China vacilaram e os preços de fábrica encolheram um pouco mais rápido do que o esperado em setembro, com ambos os indicadores mostrando pressões deflacionárias persistentes na segunda maior economia do mundo.

O índice de preços ao consumidor ficou inalterado em setembro em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram os dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China nesta sexta-feira, ficando abaixo da previsão de ganho de 0,2% em uma pesquisa da Reuters. O IPC havia subido 0,1% em agosto.

O núcleo da inflação anual, excluindo os preços de alimentos e combustíveis, subiu 0,8%, em linha com agosto.