Presidente do BC britânico diz que futuras decisões sobre juros serão "acirradas"

MARRAKECH, Marrocos (Reuters) - O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta sexta-feira que as futuras decisões sobre as taxas de juros do banco central continuarão a ser acirradas, depois que as autoridades votaram pela manutenção dos custos dos empréstimos no mês passado por margem muito estreita.

Bailey fez eco aos comentários recentes de outras autoridades do BoE, que enfatizaram que estão mantendo suas opções em aberto para futuras decisões sobre de juros, depois que o Comitê de Política Monetária votou por 5 a 4 para interromper sua série de aumentos consecutivos das taxas em setembro.

Apenas um quarto dos economistas entrevistados pela Reuters no final do mês passado acreditava que o colegiado votaria para aumentar a taxa de juros novamente em 2 de novembro.