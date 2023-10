Wall Street abre em alta após resultados fortes de grandes bancos

JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup subiram entre 3% e 5% após superarem estimativas de lucros trimestrais, tendo se beneficiado das taxas de juros mais altas.

O índice S&P 500 Banks avançava 3,2%, atingindo o maior nível em três semanas.

"O mercado vai respirar aliviado à medida que os números sólidos do Citi coincidem com os bons resultados do JPMorgan e do Wells Fargo, contribuindo de alguma forma para sugerir que o pior da crise bancária já passou", disse Stuart Cole, diretor-presidente macroeconomista, da Equiti Capital.

"Mas o próximo ano pode ser mais difícil, quando se espera que o Fed comece a cortar as taxas novamente e ainda restam temores sobre se os EUA evitarão um período de crescimento negativo", disse Cole.

As ações dos EUA registraram seu primeiro declínio em cinco dias na quinta-feira, com os rendimentos dos Treasuries subindo após dados de inflação ao consumidor e fraca demanda no leilão de títulos de 30 anos dos EUA.

Os rendimentos dos Treasuries, no entanto, diminuíram na sexta-feira, e os três principais índices de ações dos EUA estavam a caminho de registrar ganhos semanais.