Alckmin diz que nova versão do Rota 2030 cortará R$3 bi em impostos no "setor de mobilidade"

No evento, do qual participou por meio de chamada de vídeo, Alckmin acrescentou que o governo lançará no próximo ano uma política de depreciação acelerada para incentivar investimentos na indústria.

Na depreciação acelerada, o governo permite que empresas deduzam de imediato da base de cálculo de tributação investimentos em máquinas e equipamentos, antecipando assim o direito a uso de um benefício que seria usufruído ao longo dos anos.

"Nós temos um parque industrial, infelizmente, envelhecido, média de 14 anos as nossas máquinas e equipamentos, e nós vamos então lançar a depreciação acelerada", disse, acrescentando que o valor ainda está sendo definido junto ao Ministério da Fazenda e Planejamento.

"A depreciação acelerada é fundamental para a gente renovar máquinas, equipamentos, modernizar a nossa indústria ... Então estamos trabalhando para já fazê-la no ano que vem", disse.

Segundo ele, a medida possibilitará uma redução de 9,3% no preço dos equipamentos.

Alckmin ainda anunciou investimentos de 60 bilhões de reais para pesquisa e desenvolvimento na indústria por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) --nesse segundo caso, a "fundo perdido".