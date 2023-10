Ibovespa fecha em alta puxada por Vale; GPA dispara

- PETROBRAS PN valorizou-se 1,10%, a 36,68 reais, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em baixa de 1,36%, a 89,85 dólares o barril. No setor, PETRORECONCAVO ON foi o destaque, subindo 2,21%, a 22,19 reais.

- SUZANO ON caiu 2,03%, a 57,37 reais, em meio a ajustes apoiados pela queda do dólar frente ao real nesta sessão, após as ações da fabricante de papel e celulose acumularem alta de mais de 4% na semana passada.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,14%, a 27,73 reais, e BRADESCO PN fechou em alta de 1,04%, a 14,64 reais. O melhor desempenho entre os bancos do Ibovespa foi BANCO DO BRASIL ON, que subiu 2,03%, a 49,81 reais.

- NATURA&CO fechou em baixa de 2,75%, a 13,42 reais, com outros papéis de varejo também no vermelho, incluindo MAGAZINE LUIZA ON e AREZZO ON. Analistas da XP Investimentos seguem cautelosos com o setor, à medida que esperam resultados fracos do terceiro trimestre e veem a dinâmica para o quarto trimestre ainda incerta.

- GOL PN avançou 6,55%, a 7,48 reais, enquanto AZUL PN valorizou-se 4,55%, a 13,55 reais, tendo como pano de fundo a queda do dólar ante o real e o declínio dos preços do petróleo no mercado externo.

- MRV&CO ON subiu 2,77%, a 9,29 reais, em dia positivo para construtoras em meio ao declínio das taxas dos juros futuros no Brasil. Investidores também aguardam a retomada do julgamento no STF sobre a correção das contas do FGTS.