Setor financeiro e mineradoras impulsionam ações

As forças israelenses mantiveram seu bombardeio em Gaza nesta segunda-feira, após o fracasso dos esforços diplomáticos para organizar um cessar-fogo que permitisse a saída de cidadãos estrangeiros e a entrada de ajuda no enclave palestino sitiado.

O índice de volatilidade Euro STOXX atingiu o maior nível em oito semanas mais cedo.

O índice de mineração subiu 1,8%, com os preços dos metais básicos elevados pela esperança de uma demanda mais forte da China. [MET/L]

O setor financeiro avançou 1,0%, com uma alta de 1,9% nos papéis do UBS, depois que o RBC elevou o banco suíço para "outperform"

Preocupações com um mercado de trabalho resiliente na zona do euro e temores em relação ao conflito no Oriente Médio deixaram investidores nervosos recentemente, embora os comentários "dovish" (brandos em relação à inflação) de um formulador de política monetária do Federal Reserve tenha trazido calma aos negócios.

Enquanto isso, o índice WIG20 da Polônia subiu 5,3% e superou outros índices europeus, depois que a oposição do país parecia estar no caminho certo para formar o próximo governo. Resultados parciais oficiais e pesquisas de boca de urna mostraram que os nacionalistas no poder perderam sua maioria parlamentar.